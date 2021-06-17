Український банк із топ-3 змінив назву: як це позначиться на клієнтах

Український банк із топ-3 «Райффайзен Банк Аваль» з 17 червня змінює назву. Тепер він буде називатися АТ «Райффайзен Банк». У банку говорять, що вирішили спростити ім'я і зробити акцент на приналежності до міжнародної фінансової групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ».

У банку підкреслюють, що зміна назви не позначиться на клієнтах. Перевипускати банківські карти або заново перепідписувати договори немає необхідності. Банк-правонаступник буде працювати в тому ж режимі, що і попередник.

«Райффайзен Банк» (колишній «Райффайзен Банк Аваль») працює в Україні з 1992 року. Починав він діяльність під брендом «Аваль». У 2005 році співвласники продали банк австрійській банківській групі Raiffeisen International. Тоді було вирішено не відмовлятися повністю від колишньої назви банку. У 2015 році 30% капіталу були викуплені Європейським банком реконструкції та розвитку. Банк вважається найбільшим серед установ з іноземним капіталом, входить в топ-3 за кількістю відділень (393) і в трійку найприбутковіших за підсумками 2020 року.

Фото raiffeisenua/facebook

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