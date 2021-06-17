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У затопленій Керчі «голову Криму» Аксьонова супроводжували плавці у штатському: дивакувате відео

11:52 17 червня 2021
Підтоплення

Сильні зливи, що обрушилися на південні регіони України, не оминули й територію окупованого Криму — серйозно затопило Керч.

Так, «Керч ФМ» повідомляє, що найбільше дісталося центру — автомобілі мало не повністю уходили під воду, в місті утворилося справжнє озеро. Вулицями Керчі пливли великогабаритні речі, сміттєві баки, ларьки, серйозно підтопило місцеву лікарню…

Тим часом «База» викладає у мережу відео, яке називає «найдивнішим відео дня». На кадрах показано, як на човні пливуть люди на чолі з «керівником» Криму Сергієм Аксьоновим, а за ними у воді — троє одягнених людей. Ресурс стверджують, що «плавці» — співробітники надзвичайної служби у формі.

А «360» показує практично повністю затонулі автомобілі та наполовину затоплені тролейбуси.

 

Повідомляється, що у місті за ніч випало 1,5 місячної норми опадів. Підтоплені понад 200 будинків, без світла залишилася лікарня та центр міста, передає "ТАСС".

 

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що наступного тиждня антициклон з півночі принесе суху погоду, і Україна перебуватиме у полі підвищеного тиску.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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