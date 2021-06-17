У МОЗ оприлюднили перелік вакцин, після щеплення якими можна в'їжджати в Україну без самоізоляції

В Україні в черговий раз нагадали, якими вакцинами має бути щеплена людина, аби їй дозволили вільно перетинати державний кордон, а також підкреслили, що російського препарату «Sputnik V» у цьому переліку немає.

В МОЗ нагадали, что право перетину державного кордону та звільнення від самоізоляції мають особи, які повністю імунізувалися одним з препаратів, що схвалений ВООЗ для екстреного використання.

Наразі це:

Comirnaty (BNT162b2) виробництва Pfizer-BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою «Комірнаті»;

AstraZeneca/Oxford (AZD1222), зареєстрована в Україні під назвою «Астразенека»;

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India, зареєстрована в Україні під назвою «Ковішелд»;

CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, зареєстрована в Україні під назвою «Коронавак»;

Janssen, або Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78 436 735);

mRNA-1273 виробництва Moderna;

BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.

«Зауважимо, що вакцина „Sputnik V“, розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї, не включена до цього переліку і тому не дає право на в’їзд в Україну», — відзначили у Мінздраві та нагадали, що в Україні заборонена реєстрація вакцин, розроблених або вироблених в країні, що визнана державою-агресором.

Нагадаємо, що за добу, яка минула, в Україні від ковіду щеплено 76 538 осіб.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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