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Україна

Більш 76 тисяч щеплень за добу: Україна нарощує темпи COVID-вакцинації

10:35 17 червня 2021
Вакцинація проти ковіду

В Україні, де за рішенням уряду всі регіони були включені у «зелену» зону, за минулу добу щеплення від ковіду отримали 76 538 осіб.

Згідно з даними МОЗ, одну дозу отримали 50 818 осіб, повністю імунізовані — 25 720 осіб.

Протягом доби працювали 679 мобільних бригад та 933 пунктів щеплення. При цьому у списку очікування на вакцинацію знаходиться понад 702 тисяч громадян.

Що ж стосується нових випадків захворювання COVID-19, то за станом на ранок четверга, 17 червня, коронавірусну інфекцію підтвердили у 1 188 українців. До лікарень потрапив 601 пацієнт, вилікувалися 4 682 людини. Хвороба стала летальною для 55 громадян.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київської (60) та Запорізькій (58) областях», — додали у МОЗ.

Раніше лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський під час «гарячої» лінії у «ФАКТАХ» розповів, чи слід вакцинуватися людям, які перенесли коронавірусну інфекцію. За словами медика, після одужання люди отримують повноцінний тривалий імунний захист — многофакторний та багатокомпонентний.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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