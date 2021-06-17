Не лише медузи: на популярному курорті на Азовському морі відпочиваючі скаржаться на нашестя комарів

Приїхавши на відпочинок до Бердянська, туристи скаржаться на засилля медуз у морі і нашестя комарів. І якщо скупчення медуз, схоже, було тимчасовою проблемою, то комарі, що розплодилися після рясних злив, продовжують псувати настрій курортникам. Відео на підтвердження наводить PRO Бердянськ.

Влада міста про проблему з комарами знає, але попереджає, що всі вжиті заходи — це більше психологічний ефект. «Чи є люди, які вважають, що можна побризкати весь Бердянський район чимось і пропадуть комарі? Це якась маячня. Пропоную стежити за собою і використовувати дідівські методи», — заявляв свого часу мер Валерій Баранов.

Активному розмноженню комарів сприяють тепло і волога. Тому заходи по боротьбі з комахами в основному спрямовані на усунення стоячої води в підвалах будинків, заболочених ділянок. Логічно, що під час затяжних дощів завдання позбутися комарів виглядає абсолютно нездійсненним.

Тим часом синоптики обіцяють, що на азовських курортах продовжаться сильні дощі, в окремих районах південних і південно-східних областей град і шквали 15−20 м/с.

Фото скріншот веб-камер kirillovka.ks.ua

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