На Донбасі поранений боєць ВСУ

На Донбасі, де днями загинув 24-річний боєць 24-й ОМБр імені короля Данила Роман Галуха, поранення отримав український військовослужбовець.

«В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого — задовільний», — повідомляють у командуванні Об'єднаними силами .

Відзначається, що за минулу добу збройні формування РФ 9 разів порушували режим припинення вогню. Так, в районі Авдіївки окупанти двічі обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

В районі Зайцевого, Талаківки та Новоселівки супротивник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, під Водяним — з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського бойовики обстрілювали позиції ВСУ із озброєння БМП-1 та ручних протитанкових гранатометів, а у Луганського — вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції під Новотошківським обстріляли з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Раніше у зоні відповідальності ОТГ «Схід» на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців — їх шпиталізували.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Медичними силами ЗСУ.

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