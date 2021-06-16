Апеляційний суд поставив крапку в «справі Пашинського»

Київський апеляційний суд підтвердив рішення Васильківського районного суду Київської області, який виніс виправдувальний вердикт у справі колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського, який стріляв у жителя Київщини В'ячеслава Хімікуса.

Тим самим суд залишив без задоволення скаргу прокуратури на вирок Пашинського, яка вимагала для нього 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це Українським Новинам повідомив Офіс генерального прокурора.

Повне рішення суду буде оголошено в четвер, 17 червня.

Конфлікт між Пашинським і Хімікусом трапився ввечері 31 грудня 2016 року. Тоді народний депутат з дружиною, повертаючись на своєму автомобілі додому, трохи не врізався на неосвітленій дорозі в стояв мікроавтобус, після чого виникла перепалка з людьми з буса. За версією Пашинського, один з опонентів кинувся на нього з пляшкою в руці і погрожував вбивством. Депутат говорив, що після цього зробив попереджувальний постріл з пістолета в повітря, а побачивши, що нападника це не зупинило, зробив другий постріл в ногу кривдника.

Хімікус наполягав на іншій версії: нібито попереджувального пострілу не було, противник цілився в груди, і якби він першим не вдарив опонента пляшкою по голові, то постріл прийшовся б в область серця.

Фото rada.gov.ua/

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