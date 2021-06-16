Оренда землі 2021: що нового в процедурі

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Земельного кодексу України та закону України «Про оренду землі». Згідно з законом, питання оренди землі державної та комунальної власності, які не є об'єктом купівлі-продажу, вивели в публічну площину тому все відбуватиметься через електронний майданчик. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

- Так зроблено для того щоб унеможливити особисті домовленості суб'єктів господарювання з головою ОТГ чи підписувати якісь удавані правочини, приміром, договори про спільну діяльність тощо, — зазначив міністр.

В законі про скасування мораторію було встановлено — ці землі можуть лише здаватись в оренду через електронні аукціони.

Тобто громада через систему електронних торгів Прозорро виставляє земельну ділянку в оренду, суб'єкти, бажаючі взяти участь в аукціоні, реєструються на відповідній платформі й той, хто запропонує кращі умови оренди й отримає наділ в користування.

Як зауважив Роман Лещенко, нам важливо щоб громада працювала відкрито, суспільство бачило, де земля орендується, яку орендну плату та скільки податків з неї сплачується. Основна концепція земельної реформи — побудувати публічність та прозорість даних. Тому, на переконання високопосадовців, цей закон надзвичайно важливим для того, щоб в Україні було прозоре землекористування.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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