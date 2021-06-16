Хто і як розпоряджається землями громади: новації закону

Нещодавно ВРУ ухвалила закон, згідно з яким право розпоряджатися землями передано місцевим громадам, а Держгеокадастр відтепер лише сервісна організація. Над цим законом працювала команда нинішнього міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенко.

— Свого часу, будучи головою Держгеокадастру, мною було передано землі об'єднаним територіальним громадам. Це зробили на підставі указу Президента України, — розповідає «ФАКТАМ» міністр.

Як зауважує Роман Лещенко, додатково ухвалили закон про земельну децентралізацію, щоб прибрати Держгеокадастр, як розпорядника земель, таким чином надали громаді реальний фінансовий ресурс для розпорядження наділами. Тож, сьогодні громада сама розпоряджається землею. Проте це робить не голова громади, а депутатський корпус і будь-яке рішення щодо відчудження, зокрема в режимі безоплатної приватизації, приймається двома третинами голосів від кількісного складу ради.

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Тобто не один чиновник, не проста більшість, а кваліфікована більшість двома третинами голосів.

— Ми це прописали в законі для того, щоб громади відповідально ставились до розпорядження землями. Це була наша принципова позиція. Власне, ми цього дотримались, — наголошує Лещенко.

Окрім цього громади отримали право інвентаризувати, здійснювати контроль за цільовим використанням, встановлювати рівень земельного податку, а також проводити просторове планування, долучати інвестиції. Кожна громада стала самостійною одиницею і в них є реальне джерело управління та наповнення бюджету. В цьому історична важливість цього закону.

Водночас, у Держгеокадастру забрали функцію розпорядження завдяки чому вдалось зменшити штат чиновників з 10 до 5 тисяч. Таким чином скоротили їх кількість на понад 50%. Для України це немислимо, коли державний орган отримує системність в такому обсязі, оскільки він не виконує невластиві йому функції. Не може чиновник в Києві розпоряджатись сінокосами і пасовищами в Закарпатській області. Це неправильно, адже задіюються корупційні схеми. Всі ці питання повинна вирішувати громада.



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