Кабмін оголосив всю територію України «зеленою» карантинною зоною: що це значить

З сьогоднішнього дня, 16 червня, за рішенням уряду України вся територія нашої країни знаходиться в оновленій «зеленій зоні». Що в зв'язку з цим чекає сферу культури і гостинності, в соцмережі повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Згідно з його інформацією, проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних і т.п.) в приміщеннях дозволяється вже з 100% наповненням і без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники і організатори заходів зобов'язані використовувати захисні маски або респіратори.

Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більш ніж за 72 години, або документ повного курсу вакцинації — обмеження не застосовуються.

Важливим нововведенням є і те, що відтепер мандрівникам не потрібно буде встановлювати мобільну програму «Дій вдома» при поверненні з-за кордону в Україну. Таке спільне рішення прийняли Мінціфри з Міністерством охорони здоров'я.

У свою чергу в МОЗ повідомили, що новими правилами визначається і можливість одночасного встановлення по всій території країни «зеленого» або «жовтого» рівня карантину, тоді як «помаранчевий» і «червоний» буде визначатися в межах регіону.

Вся територія країни одночасно повернеться в «жовту» зону в разі наявності протягом трьох днів поспіль одного з таких ознак на всій території України:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — більше 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР і експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2) — понад 4%;

кількість тестувань методом ПЛР та швидкими тестами на визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше 300;

наявність підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

Нагадаємо, Україна 14 червня потрапила і в «зелену» зону і за критеріями Євросоюзу.

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