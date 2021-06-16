Чаус розповів про банки з грошима у городі та пообіцяв гучні викриття

Суддя Микола Чаус, якого чи то викрадали, чи то не викрадали у Молдові, знову вийшов в «ефір», пообіцявши нові викриття.

На нещодавно створеному Телеграм-каналі з'явилося його нове відеозвернення, в якому Микола Чаус пообіцяв дружині, що всі їхні плани — «в силі», заявивши, що його в Україні захищатиме адвокат, «який має відношення до портфелю на Печерську».

За словами судді, ні у нього, ні у його родини, немає ніяких «городів» у Києві, на яких детективи НАБУ «змогли б відкопати» щось, що має до нього відношення. При цьому він додав, що «не здійснював нічого такого, що потрапляло б під дію статей КК України». І в черговий раз нагадав, що «може дати свідчення» про людей, які мають відношення до того, що відбувалося з суддею, починаючи з 2015 року.

Він також розповів про давній конфлікт за участи першого директора НАБУ Артема Ситника.

Нагадаємо, що у 2016 році Миколі Чаусу інкримінували хабарництво. Це сталося після виявлення у нього близько 150 тисяч доларів. Трилітрову банку з грошима знайшли закопаною на городі.

У середині травня Микола Чаус заявляв про готовність передати матеріали про своїх «викрадачів» друзям для їхнього подальшого оприлюднення.

Фото — скріншот.

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter