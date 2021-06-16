Трійця: історія і значення свята

Одне з дванадцяти головних православних свят — Трійця — цьогоріч припадає на 20 червня. Як відомо, точної дати у Світлого Воскресіння немає, тому і Трійця відзначається щороку в різний час. У 2021 році православні святкували Великдень 2 травня. Відрахувавши від цієї дати 50 днів, маємо 20 червня — День Святої Трійці, який ще має назву П'ятдесятниця та Зелені свята.

Різні назви свята Олена Громова, етнограф, завідувачка наукового відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів), пояснила «ФАКТАМ» тим, що багато обрядів, народних традицій ідуть з глибини віків і мають язичницьку основу.

— Етнографічна комісія на початку XX століття запитувала у людей, чому Трійця так називається, — розповідає Олена Громова. — Одні пояснювали тим, що Бог створив землю і засіяв її зеленню. Інші вважали, що Ісус, Павло і Петро йшли дорогою, десь присіли втрьох відпочити — от і свято на честь цієї трійці. Інша категорія людей була впевнена, що коли Ісус в’їхав в Єрусалим, то його дорога пролягала не по багатих килимах, а по зелені.

А от Біблія каже: свято Трійці тому, що Бог триєдиний: Бог Отець, Бог Син і Святий Дух. Це свято також пов'язують із народженням християнської церкви. Свято П'ятдесятниці почали широко відзначати з IV століття, після прийняття церквою догми про Трійцю як визнання існування єдиного Бога в трьох його проявах. Церква чітко прописує існування і буття Бога в трьох іпостасях. В писанні сказано, що на Сіонській горі на 50-й день після Великодня триєдиний Бог з’явився перед 12 апостолами, які потім сповістили світу про те, що бачили своїми очима… До речі, там, у Сіонській світлиці, у 12 апостолів відкрилися додаткові здібності: вони отримали дар зцілювати людей, передбачати майбутнє, а ще стали володіти різними мовами, щоб нести слово Боже у світ.

Про традиції святкування Трійці, про те, як прикрашати оселі в цей день і чому Троїцька поминальна субота вважається особливою, читайте в інтервʼю Олени Громової, яке зʼявиться на сайті найближчим часом.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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