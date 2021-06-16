26.91 / 27.11 32.54 / 32.88
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Зеленського пообіцяли простим українцям відпочинок на «закритому» Бірючому острові

16:02 16 червня 2021
Зеленський

Після того, як президент України Володимир Зеленский на держдачі розповів журналістам, чому деяких чиновників виселили з Конча-Заспи, в ОП заявили, що невдовзі громадяни зможуть вільно відвідувати, території, що раніше були закритими.

Як повідомляють в ОП, про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів» розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Зокрема, відкриють доступ на територію Бірючого острова, де розташована державна президентська резиденція.

За словами Тимошенка, вже цього року на Бірючому острові розпочнеться будівництво інфраструктурних туристичних об’єктів. Також громадяни можуть вільно бувати на території резиденції Державного управління справами у Національному природному парку «Залісся» на Київщині.

«Щойно ми закінчимо аудит і розробимо нову територію, де можна відпочивати, ми відкриємо доступ до резиденції у Конча-Заспі, щоб там могли відпочивати люди», — додав він.

Нагадаємо, что Володимир Зеленский, якій обіцяв перед виборами віддати держдачу дітям, перебрався у Конча-Заспу влітку 2020 року.

Фото Володимира Зеленського із соціальних мереж.

193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова

Першою дізналася про розлучення Алли Пугачової: Лоліта розповіла, чому їй довірилася Примадонна

Григорій Чапкіс

Прощання з Григорієм Чапкісом: місце траурної церемонії змінено

Микола Чаус

Чаус розповів про банки з грошима у городі та пообіцяв гучні викриття

Ані Лорак

Діва під дощем: Ані Лорак у білосніжному костюмі потрапила під зливу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.