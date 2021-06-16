У Зеленського пообіцяли простим українцям відпочинок на «закритому» Бірючому острові

Після того, як президент України Володимир Зеленский на держдачі розповів журналістам, чому деяких чиновників виселили з Конча-Заспи, в ОП заявили, що невдовзі громадяни зможуть вільно відвідувати, території, що раніше були закритими.

Як повідомляють в ОП, про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів» розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Зокрема, відкриють доступ на територію Бірючого острова, де розташована державна президентська резиденція.

За словами Тимошенка, вже цього року на Бірючому острові розпочнеться будівництво інфраструктурних туристичних об’єктів. Також громадяни можуть вільно бувати на території резиденції Державного управління справами у Національному природному парку «Залісся» на Київщині.

«Щойно ми закінчимо аудит і розробимо нову територію, де можна відпочивати, ми відкриємо доступ до резиденції у Конча-Заспі, щоб там могли відпочивати люди», — додав він.

Нагадаємо, что Володимир Зеленский, якій обіцяв перед виборами віддати держдачу дітям, перебрався у Конча-Заспу влітку 2020 року.

Фото Володимира Зеленського із соціальних мереж.

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