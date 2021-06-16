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Україна

Йому було всього 24: на Донбасі загинув український військовослужбовець

14:28 16 червня 2021
роман Галуха

На Донбасі в Луганській області загинув молодий український військовий. Бійцеві 24-ї бригади Роману Галуcі було всього 24 роки. В рядах 24-й ОМБр імені короля Данила військовий служив з 2019 року. Про це повідомила Львівська облрада.

Роман Галуха був родом з Рави-Руської Львівської області. У рідному місті у загиблого залишилася мати й сестри.

Нагадаємо, 11 червня на фронті загинув військовий 128-ї бригади Володимир Бєлов.

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