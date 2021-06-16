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Вакцинація від коронавірусу: в МОЗ порадували даними про кількість щеплених українців

11:05 16 червня 2021
вакцина

Процес вакцинації населення від коронавірусу потроху «розкачався»: через чотири місяці після початку кампанії імунізувати нарешті стали більш-менш прийнятними темпами. Так, за добу вакцину отримала 62 591 особа. У тому числі 35 462 українця отримали першу дозу 27 129 — другу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Поки що повний курс щеплень проти коронавірусу пройдений вкрай малим відсотком населення — всього 287 884 людини. 1,54 мільйона чекають другої дози. Більше 600 тисяч стоять у черзі на перше щеплення.

Хворіти коронавірусною інфекцією українці не припиняють. За добу додалося ще 1045 нових випадків. 699 госпіталізовані, 78 людей померли. За кількістю хворих з великим відривом йде Київ (256), за ним — Київська область (75 нових випадків).

Всього з початку пандемії перехворіли 2,14 мільйона українців.

Нагадаємо, раніше в МОЗ пояснили, чим відрізняються Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і «ковідний сертифікат», який планують запустити з 1 липня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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