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Україна

«Грошей немає, але ви тримайтеся»: окупанти продовжують «оптимізацію витрат» в ОРДЛО «стаханівськими темпами»

10:39 16 червня 2021
замок

На окупованих територіях вирішено позбутися більш ніж десятка навчальних закладів. Окупантам не догодили школи і коледжі. Тепер заклади будуть «оптимізовані», іншими словами, закриті, зважаючи на нерентабельність. Про нові віяння в ОРДЛО розповіла омбудсмен Людмила Денисова, посилаючись на правозахисні організації.

Так, за інформацією омбудсмена, в 2021 році окупанти збираються закрити професійно-технічний коледж, коледж технологій та дизайну та педагогічний коледж у Луганську, будівельний ліцей і кулінарний коледж у Свердловську, педагогічний коледж у Стаханові, коледж академії управління в Ясинуватій. Також планується позбутися п'яти шкіл у Луганську, Антрациті, Слов'яносербську, Красному Лучі та Свердловську.

Омбудсмен звернула увагу, що нововведення зі школами та коледжами вводяться одночасно з перекриттям відступних шляхів: виїхати на підконтрольну Україні територію підліткам 14 років практично неможливо через жорсткі вимоги до документів.

У соцмережах говорять, що оголошена окупантами «оптимізація витрат» зачепила не лише школи. У Луганську обмежили роботу транспорту, електропостачання та водопостачання житлового сектора, в Кіровську також привчають мешканців обходитися без води в будинках. Захоплений регіон, за словами жителів, перетворюється на «гарнізон» і обслугу бойовиків «ЛНР».

Нагадаємо, раніше окупанти в Луганську заборонили людям їздити на вільну територію частіше, ніж раз на місяць Також бойовики не дають відремонтувати водогін на лінії розмежування в районі Золотого, міст в районі населеного пункту Роти, дорогу в Водяному та ряд об'єктів залізничної інфраструктури.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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