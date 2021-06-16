У Кирилівці виросли ціни на житло: у скільки обійдеться відпочинок для українців

Купальний сезон на курортах Азовського моря в цьому році почнеться із запізненням через прохолодний і дощовий червень, а тим часом ціни на житло біля моря виросли. При цьому, як повідомляє subbota.ua, лідером з подорожчання стала не відома Кирилівка, а менш розкручені місця відпочинку.

Так, в Бердянську, Приморську та на Арабатській Стрілці ціни на житло за рік виросли на 10−13%. При цьому в Кирилівці, в яку досі прямувала основна маса туристів, розцінки підвищилися всього на 6,5% і за цим показником курорт лише на восьмому місці в топ-10. Менше подорожчав відпочинок лише в не дуже затребуваних у курортників селищах на Білосарайській косі, а також в селах Тубал і Приморський Посад.

Що стосується Кирилівки, то адміністратори баз відпочинку кажуть, що вартість номерів довелося підняти на 50−100 гривень через об'єктивні причини: змінилися комунальні тарифи, підвищилися зарплати персоналу, подорожчали витратні матеріали для підтримки порядку на об'єкті.

За даними azov.ua, на азовських курортах діапазон цін дуже великий, але в червні середня вартість двомісного номера становить до 800 гривень, в липні-серпні — від 600 до 3000 гривень.

Нагадаємо, подорожчало житло і на чорноморських курортах — в Одесі, Затоці і селі Кароліно-Бугаз.

Фото з веб-камер azov.ua

193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter