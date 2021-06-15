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Україна

На розмитнення «євроблях» почали діяти пільги: що змінилося

20:03 15 червня 2021
«Евробляха»

З вівторка, 15 червня, в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення для автомобілів старше п'яти років, які мають іноземну реєстрацію. Закон про це президент Володимир Зеленський підписав 12 травня. Про нововведення повідомляє Telegram-канал Верховної Ради.

Вживані автомобілі з європейською реєстрацією, які ввезені в Україну до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизу.

На суму акцизу впливають вік автомобіля, об'єм та тип його двигуна. Передбачено тимчасове звільнення від оподаткування ввізним митом. Цей пільговий механізм діє для розмитнення тільки для одного авто одного власника.

Термін дії пільгового оформлення — протягом 180 днів з моменту вступу в силу закону. Для учасників АТО/ООС — 270 днів.

Закон не поширюється на автомобілі, які не відповідають екологічним нормам чи ввозяться з держави-агресора й окупованої території України.

Нагадаємо, в середньому розмитнення «евробляхі» обійдеться власникові в тисячу євро.

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