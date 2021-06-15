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Ізраїль вирішив відкрити кордон для українців, але є умови

17:48 15 червня 2021
ізраїль

В Ізраїлі пом'якшили умови в'їзду для українців та інших іноземців. Тепер для відвідування Ізраїлю потрібен дозвіл від посольства (консульства, управління міграції) і негативний ПЛР-тест. Нові правила вступили в силу з 14 червня, повідомляє українське посольство в Ізраїлі.

Довгий час кордони Ізраїлю були закриті для іноземців, оскільки влада побоювалася потрапляння в країну нових штамів коронавірусу. З приходом літа спочатку кордони відкрилися для подорожуючих до родичів, а тепер і просто для особистих поїздок.

Для подорожі до Ізраїлю іноземцю знадобиться дозвіл від диппредставництва (документ потрібно буде роздрукувати і пред'являти на території Ізраїлю), а також пакет медичної документації:

  • ПЛР-тест з негативним результатом, зроблений за 72 години до прильоту. Здавати тест потрібно буде навіть тим, хто вже отримав сертифікат про вакцинацію або документ про одужання від COVID-19.
  • Медична страховка, що покриває витрати при захворюванні COVID-19.
  • Медична декларація (заповнюється на сайті Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю за добу до вильоту). Там вказується адреса, де пасажир буде проходити самоізоляцію.

В аеропорту ім. Бен-Гуріона в Тель-Авіві всі прибуваючі повинні будуть пройти другий ПЛР-тест. Якщо він теж буде негативним, тоді термін самоізоляції складе 10 днів. У всіх інших випадках передбачена 14-денна самоізоляція. Карантину потрібно буде дотримуватися і тим, хто був вакцинований або перехворів ковідом, але за межами Ізраїлю. Інструкції складені так, що термін ізоляції можна лише скоротити до 10 днів, але не скасувати.

Нагадаємо, для українців зараз відкриті кордони близько ста країн, але в більшості з них знадобиться свіжий результат ПЛР-тесту на коронавірус. З 1 липня в Україні планують запустити «ковідний сертифікат».

фото https://ua.depositphotos.com/

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