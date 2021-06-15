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Потужна злива «закрила» пляжі Одеси до особливого розпорядження властей

17:33 15 червня 2021
гроза в Одесі

Чорне море забруднене через зливи, які накрили не тільки південний регіон, але і практично всю Україну. Екологи настійно рекомендують утриматися від купання на пляжах Одеси.

«У зв'язку зі зливовими опадами, які пройшли в Одесі 12−13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів, — повідомили у пресслужбі міськради. — З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації у літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, головне управління Госпродспоживслужби в Одеській області рекомендує утриматися від морського водокористування, аж до особливого розпорядження».

У вівторок, 15 червня, вдень місто знову накрила потужна злива зі шквальним вітром, який ламав дерева і змітав торгові намети. Як повідомляють жителі найбільшого житлового масиву — селища Котовського, кілька дерев впали на припарковані автомобілі. «Один з них просто розчавило», — кажуть очевидці.

Рятувальники просять городян «укрити свої авто в надійних місцях» і не виходити з дому.

Штормове попередження було оголошено ДСНС ще у вівторок вранці, однак сонечко, що виглянуло ненадовго, «розслабило» одеситів і туристів. Вони забули про те, що буквально напередодні всього за 15 хвилин в місті випала майже місячна норма опадів — 28 міліметрів. Деякі райони міста вже традиційно перетворилися на канали, якими простіше було плисти на човні, ніж їхати на автотранспорті.

Що до пляжів, то, крім природних явищ, свою «рукотворну» частку внесли і надто «підприємливі» підприємці. Як повідомив 15 червня прокурор Одеської області Сергій Костенко, розпочато розслідування за фактом забруднення Чорного моря дельфінарієм «Немо».

«Зокрема, виявлено, що з території дельфінарію в нічний час у морську воду скидалися відходи. Провадження відкрито за ч.1 ст. 243 (забруднення моря) Кримінального кодексу України», — констатував прокурор.

За словами Костенка, даною проблемою також займається Держекоінспекція.

Нагадаємо, дельфінарій «Немо» розташований впритул до одного з найбільш популярних пляжів «Ланжерон».

Детальніше про погоду та умови відпочинку на популярних курортах України читайте тут.

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