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Вступна кампанія — 2021: для абітурієнтів та їхніх батьків випустили серію відеоінструкцій

17:04 15 червня 2021
вступ до вузів

З 1 липня в Україні стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Міносвіти підготувало шість відеоінструкцій з відповідями на найпопулярніші питання випускників та їхніх батьків.

Перша серія відеороз'яснень стосується «азів» — подачі заяви абітурієнтом через електронну систему.


Друга серія присвячена вибору майбутньої спеціальності через електронні сервіси. «В Україні тільки 34% населення працюють за фахом… Дослідження показують, що нинішній молоді доведеться міняти професію протягом життя більше п'яти разів… Міняти спеціальність протягом життя — це нормальний процес», — заспокоюють в Міносвіти, але все-таки просять уважніше поставитися до вибору професійної сфери.


Третя і четверта серії допомагають зорієнтуватися в терміні «конкурсна пропозиція». «Якщо ви подали заяву на відкриту конкурсну пропозицію, то потрібно розуміти, що відбір абітурієнтів буде проводитися в межах всієї України за всіма вузами, де є обрана вами спеціальність. І у відкритій конкурсній пропозиції немає фіксованої кількості бюджетних місць», — попереджають в міністерстві.



У четвертій серії наводяться формули, за якими рахується конкурсний бал.


У п'ятій серії роз'яснюється поняття пріоритетності заяв. «Не обмежуйтеся одною заявою, — закликають фахівці. — Але пам'ятайте, що після вибору пріоритетності поміняти її буде неможливо».


Шосте відео допомагає зрозуміти, як розподіляються бюджетні місця.


Нагадаємо, 15 червня завершується основна сесія ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), а 26 червня шанс написати тест отримають ті, хто пропустив ЗНО з поважних причин.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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