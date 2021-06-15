З 1 липня в Україні стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Міносвіти підготувало шість відеоінструкцій з відповідями на найпопулярніші питання випускників та їхніх батьків.

Перша серія відеороз'яснень стосується «азів» — подачі заяви абітурієнтом через електронну систему.

Друга серія присвячена вибору майбутньої спеціальності через електронні сервіси. «В Україні тільки 34% населення працюють за фахом… Дослідження показують, що нинішній молоді доведеться міняти професію протягом життя більше п'яти разів… Міняти спеціальність протягом життя — це нормальний процес», — заспокоюють в Міносвіти, але все-таки просять уважніше поставитися до вибору професійної сфери.

Третя і четверта серії допомагають зорієнтуватися в терміні «конкурсна пропозиція». «Якщо ви подали заяву на відкриту конкурсну пропозицію, то потрібно розуміти, що відбір абітурієнтів буде проводитися в межах всієї України за всіма вузами, де є обрана вами спеціальність. І у відкритій конкурсній пропозиції немає фіксованої кількості бюджетних місць», — попереджають в міністерстві.

У четвертій серії наводяться формули, за якими рахується конкурсний бал.



У п'ятій серії роз'яснюється поняття пріоритетності заяв. «Не обмежуйтеся одною заявою, — закликають фахівці. — Але пам'ятайте, що після вибору пріоритетності поміняти її буде неможливо».

Шосте відео допомагає зрозуміти, як розподіляються бюджетні місця.

Нагадаємо, 15 червня завершується основна сесія ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), а 26 червня шанс написати тест отримають ті, хто пропустив ЗНО з поважних причин.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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