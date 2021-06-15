Пандемія коронавірусу: Україна увійшла до «зеленої» зони відповідно до критеріїв Євросоюзу

Україна, де з 9 червня всі регіони увійшли у «зелену» зону і де помітно знизилася кількість виявлених випадків ковіду, потрапила і ву «зелену» зону за критеріями Євросоюзу.

«За показниками захворюваності COVID-19 на 14 червня Україна увійшла до „зеленої“ зони за критеріями ЄС і досягла найнижчих показників за останній рік», — заявили у Міністерстві охорони здоров'я.

За даними українського МОЗ, в країні на 100 тисяч населення зафіксовано показник у 74,71 випадок COVID-19, а у ЄС встановлено критерій 75 випадків на сотню тисяч населення.

Нагадаємо, що за попередню добу в країні коронавірусну інфекцію підтвердили у 1014 пацієнтів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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