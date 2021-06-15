Експерт назвав явним перевищенням повноважень розпорядження НАЗК про звільнення Юрія Вітренка

Голова НАЗК Новіков видав припис про нібито незаконне призначення Юрія Вітренка головою НАК «Нафтогаз України». На думку керівника Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира Фесенка в коментарі «Українським новинам», це є порушенням та явним перевищенням своїх повноважень самим головою агентства (НАЗК) Олександром Новіковим.

«Хто такий пан Новиков? Він голова НАЗК. Я думаю, це (розпорядження про призначення Юрія Вітренка. — Авт.) — наслідок поїздки Новікова в США. Але не Новікову затверджувати такі рішення. Є головний акціонер компанії „Нафтогаз України“ — це уряд. Не Новіков. Новіков представляє агентство з попередження корупції, і вони повинні перевіряти декларації, ситуацію з корупцією в політичних партіях, є маса питань і претензій до його інституції. Він повинен своїми справами займатися і не вирішувати за уряд», — зазначив Володимир Фесенко.

За його словами, питання призначення або звільнення Вітренко — це виключно право Кабміну, як головного акціонера національної акціонерної компанії.

«Я вважаю, що в цьому випадку є явне перевищення повноважень з боку пана Новікова», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, в НАЗК повідомили про розпорядження Кабміну, в якому йде мова про припинення контракту з діючим головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. На думку Юрія Вітренка, припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) є незаконним, а висновки агентства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення.

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