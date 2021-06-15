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Експерт назвав явним перевищенням повноважень розпорядження НАЗК про звільнення Юрія Вітренка

15:45 15 червня 2021
Нафтогаз України

Голова НАЗК Новіков видав припис про нібито незаконне призначення Юрія Вітренка головою НАК «Нафтогаз України». На думку керівника Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира Фесенка в коментарі «Українським новинам», це є порушенням та явним перевищенням своїх повноважень самим головою агентства (НАЗК) Олександром Новіковим.

«Хто такий пан Новиков? Він голова НАЗК. Я думаю, це (розпорядження про призначення Юрія Вітренка. — Авт.) — наслідок поїздки Новікова в США. Але не Новікову затверджувати такі рішення. Є головний акціонер компанії „Нафтогаз України“ — це уряд. Не Новіков. Новіков представляє агентство з попередження корупції, і вони повинні перевіряти декларації, ситуацію з корупцією в політичних партіях, є маса питань і претензій до його інституції. Він повинен своїми справами займатися і не вирішувати за уряд», — зазначив Володимир Фесенко.

За його словами, питання призначення або звільнення Вітренко — це виключно право Кабміну, як головного акціонера національної акціонерної компанії.

«Я вважаю, що в цьому випадку є явне перевищення повноважень з боку пана Новікова», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, в НАЗК повідомили про розпорядження Кабміну, в якому йде мова про припинення контракту з діючим головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. На думку Юрія Вітренка, припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) є незаконним, а висновки агентства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення.

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