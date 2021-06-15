«Я би здав усі вокзали в концесію, було би дуже круто»: Зеленський обміркував «велику приватизацію»

Президент Володимир Зеленський вважає, що «Укрзалізниця» де-факто банкрут, а щоб зробити підприємство прибутковим, потрібно здати залізничні вокзали в концесію. Про це Зеленський заявив, виступаючи на всеукраїнському форумі «Україна 30. Економіка без олігархів».

«Ми ж бачимо, що відбувається з» Укрзалізницею — без сліз просто неможливо дивитися. Вони банкрути … Незважаючи на те, що це стратегічне підприємство, не бачу великої проблеми, щоб, наприклад, в будівлі вокзалів зайшли круті великі рітейлери. Щоб там були магазини, кафе, кінотеатр … Я би здав усі вокзали в концесію, було б дуже круто", — запропонував президент свій бізнес-план.

Продовжуючи тему великої приватизації, Зеленський згадав, що готуються продаж «Президент-Готелю», ПАТ «Центренерго», Одеського припортового заводу.

Крім того, на торги можуть бути винесені невеликі об'єкти. «Вважаю, що треба позбутися сотень санаторіїв, які не працюють або які „розпиляли“ і землю забрали», — додав глава держави.

Нагадаємо, раніше глава Фонду держмайна поскаржився, що велика приватизація в Україні сповільнилася, оскільки директора держпідприємств у розшуку. З 420 компаній, які планувалося приватизувати, лише у 20 є шанс продовжити роботу.

Фото president.gov.ua

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