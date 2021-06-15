Спонукати бізнес працювати офіційно можна зменшенням податкового тиску. Про це колишній віце-прем'єр-міністр Кабінету міністрів України Павло Розенко розповів в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

«У 2014 році понад 53% економіки працювало «в тіні». Це офіційні дані. За кілька років, після введення деяких заходів по спонукання роботодавців працювати офіційно, ця цифра вже становила 35%. Тобто ми бачимо, наскільки серйозно, фактично наполовину скоротився розмір тіньової економіки. Зараз спостерігається зворотна ситуація. Сьогодні, за різними оцінками, 46−47% економіки країни перебуває «в тіні», — заявив Розенко.

За його словами, тоді в два рази знизили ставку ЄСВ, яка стала однією з найнижчих в Європі. В результаті бізнес отримав можливість перенаправити частину коштів на оновлення своїх фондів і розвиток.

«Сьогодні ми чуємо ініціативи щодо посилення податкового тиску на бізнес — починаючи від ФОП, завершуючи великим бізнесом. Розглядаються пропозиції щодо збільшення ставок ПДВ, перекладання на бізнес більшої кількості днів з виплати лікарняних вдвічі. Таких ініціатив багато», — зазначив зміну тенденції Розенко.

Нагадаємо, в Податковий кодекс України вносяться зміни, які торкнуться ФОП.

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