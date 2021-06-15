Росія змусила ОБСЄ скоротити мандат місії на пунктах «Гуково» та «Донецьк»: Україна наполягає на продовженні

Росія, яка на сьогоднішній день так повністю і не відвела від кордону з Україною зосереджені там нібито для навчань війська, загрожує заборонити після 31 липня моніторинговим місіям ОБСЄ працювати на КПП «Гуково» та «Донецьк».

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який взяв участь у спільній прес-конференції з очільницею Організації з безпеки та співробітництва у Європі, а також МЗС Швеції Анн Лінде.

Свого часу рішення про роботу СММ ОБСЄ на кордоні Росії з тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей ухвалювалося консенсусом всіх країн-учасниць організації.

фото ОБСЄ

Мандати місії регулярно продовжувалися. Проте навесні цього року Росія почала погрожувати закриттям місій, продовживши їхній мандат лише на пару місяців.

У той же час Україна наполягає на тому, що робота СММ ОБСЄ продовжувалася.

Раніше президент РФ Володимир Путін пояснив нарощування військ та техніки на українсько-російському кордоні військовими навчаннями. Так він відповів на питання журналіста телекомпанії NBC Кіра Сіммонса.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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