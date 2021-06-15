Люди до 45 років думають, що казково розбагатіють, — Розенко

Колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, який раніше пояснив, чому українцям не слід найближчим часом чекати на серйозне підвищення пенсій, розповів, що потрібно робити, аби після завершення трудової діяльності отримувати гідні виплати.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він заявив, що ситуація, коли молодь обирає неофіційну форму працевлаштування і не платить податки, характерна для всього світу, а не лише для нашої країни.

«У 40−45 років людина думає, що казково розбагатіє і не стане залежати від держави і пенсії, яку йому виплачуватимуть. Як показує практика: думав так, а вийшло не так. У підсумку, досягнувши певного віку, люди звертаються до Пенсійного фонду, де їм нараховують мізерні виплати», — зазначив Павло Розенко і додав, що маленькі суми нараховують, оскільки люди працювали неофіційно і не платили податки.

Саме тому, за його словами, багато українців отримують не пенсію, а соціальну допомогу. Щоб змінити ситуацію, слід пояснювати, чому важливо офіційне працевлаштування.

«Повинні бути стимули, щоб людина свідомо офіційно оформлювалася. Зараз є ситуації, коли ухилятися від сплати податків вигідно як роботодавцю, так і працівникові. Бізнес часто змушений це робити, щоб якось триматися на поверхні», — зазначив екс-віце-прем'єр і додав, що найчастіше на такі кроки люди йдуть не від хорошого життя.

У кризових ситуаціях, на його думку, державна політика має бути націленою на допомогу бізнесу.

Нагадаємо, що раніше у Мінсоцполітики заявляли, що у липні цього року близько мільйона українців отримають проіндексовані пенсії. За словами міністра Марини Лазебної, з урахуванням березневої індексації, яка торкнулася восьми мільйонів пенсіонерів, підвищені виплати цього року отримають близько 10,5 млн осіб.

Фото Павла Розенка з соціальних мереж.

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