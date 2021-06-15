26.82 / 27.03 32.45 / 32.80
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вихідні на Трійцю: скільки відпочиватимуть українці

13:19 15 червня 2021
Календар на червень 2021

У неділю, 20 червня, православні відзначатимуть одне з 12 найбільших християнських свят — День Святої Трійці.

Оскільки в Україні Трійця вважається державним святом і припадає на вихідний день, неділю, наступний за нею понеділок, 21 червня, також буде вихідним днем.

Так що наступні вихідні в Україні будуть довгими — з 19 по 21 червня. Призначення додаткових вихідних передбачено Кодексом законів про працю.

Про те, які ще християнські свята відзначаються у червні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зеленський в кабінеті на тлі штучних джунглів

Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями: Єфрем Лукацький побував в одному з кабінетів Зеленського

Мурат Налчаджиоглу

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат отримав тортом у обличчя

Зеленський з журналістами у батьків

Під чарку бренді та житній хліб з салом: Зеленський розповів CBS про «неоімперські амбіції» Путіна на батьківській кухні

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.