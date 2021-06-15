Вихідні на Трійцю: скільки відпочиватимуть українці

У неділю, 20 червня, православні відзначатимуть одне з 12 найбільших християнських свят — День Святої Трійці.

Оскільки в Україні Трійця вважається державним святом і припадає на вихідний день, неділю, наступний за нею понеділок, 21 червня, також буде вихідним днем.

Так що наступні вихідні в Україні будуть довгими — з 19 по 21 червня. Призначення додаткових вихідних передбачено Кодексом законів про працю.

Про те, які ще християнські свята відзначаються у червні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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