Вихідні на Трійцю: скільки відпочиватимуть українці
У неділю, 20 червня, православні відзначатимуть одне з 12 найбільших християнських свят — День Святої Трійці.
Оскільки в Україні Трійця вважається державним святом і припадає на вихідний день, неділю, наступний за нею понеділок, 21 червня, також буде вихідним днем.
Так що наступні вихідні в Україні будуть довгими — з 19 по 21 червня. Призначення додаткових вихідних передбачено Кодексом законів про працю.
Про те, які ще християнські свята відзначаються у червні, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото: https://ua.depositphotos.com.12
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