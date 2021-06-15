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Припис НАЗК щодо незаконного призначення голови «Нафтогазу»: у Мін’юсті відреагували

13:18 15 червня 2021
Мін&#39;юст

Припис НАЗК з вимогою скасувати призначення Юрія Вітренка главою НАК «Нафтогаз України» розкритикував міністр юстиції Денис Малюська.

Малюська визнав, що Національне агентство з попередження корупції відіграє важливу роль у реалізації антикорупційної політики держави, але його позиція щодо Вітренка викликає ряд питань.

Міністр звертає увагу на те, що пункт 9 розпорядження КМУ, який вимагають скасувати, стосується не тільки Юрія Вітренка, а й членів наглядової ради.

Малюська також нагадує, що Вітренко виконував обов'язки міністра менше одного року.

Міністр упевнений, що ситуація, яка виникла, буде належним чином врегульована найближчим часом. При цьому він уточнив, що Кабмін буде звертатися до суду.

Нагадаємо, Юрій Вітренко очолив НАК «Нафтогаз України» у кінці квітня. Історію зі зміною глави компанії не схвалили західні партнери України. Про це в матеріалі «ФАКТІВ».

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