Під чарку бренді та житній хліб з салом: Зеленський розповів CBS про «неоімперські амбіції» Путіна на батьківській кухні

У президента Росії Володимира Путіна є «неоімперські амбіції» — він прагне не тільки контролювати своїх сусідів, але й відродити російську імперію. Вважаючи себе «збирачем російських земель», Путін не дає Україні йти свої шляхом, хоче повернути під свій вплив, позбавити свободи вибору. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю журналістам американської телекомпанії CBS.

На питання журналістів, чому пересічні американці повинні турбуватися про конфлікт в Україні, яка знаходиться за тисячі миль від їхньої власної країни, президент відповів, що російська агресія може торкнутися й країн Заходу.

«Це може бути завтра в їхніх домівках», — відповів Зеленський.

Розмова проходила у квартирі батьків Володимира Зеленського у Кривому Розі. Журналістів CBS News пригостили салом з житнім хлібом, сашимі з лосося, домашнім печивом та чаркою бренді.

Господарі та гості сиділи за столом на тісній кухні у панельній багатоповерхівці по вулиці Землячки, яку місцеві називають «мурашником».

Восени минулого року у мережі вже бурхливо обговорювали візит президента до батьків та фотографії, які з'явилися після цього.

Відтоді у квартирі старших Зеленських нічого не змінилося. Через велику кількість гостей, наклейка на газовій печі в очі не впадала. Можливо, звичайно, її вже зняли.

Нагадаємо, президент Зеленський сьогодні під час форуму «Україна 30» заявив, що наша країна гідна членства в НАТО, попри слова президента Байдена, що перешкодою зближення України і НАТО є не російська агресія та військові дії на території України, а корупція.

фото cbsnews.com/







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