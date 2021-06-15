Деякі ЗМІ можуть закритись: кому це загрожує і чому

Нещодавно президент подав до парламенту законопроєкт про деолігархізацію, щоправда, експерти одразу звинуватили документ, який нібито спрямований на переділ медіаринку. Водночас міністр юстиції Денис Малюська в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» зауважив, що, з одного боку, ті, хто свою бізнес-модель прописав як пропагандистський інструмент, який не може існувати в ринкових відносинах, можливо, зникне. З іншого боку, додає міністр, вочевидь, бізнес-модель багатьох медіа, які втратять дотації олігархів, продумають так, щоб вони стали цивілізованішими, об'єктивнішими й більш захищеними від олігархів. В них з'явиться інтерес зацікавити глядача, а не вдовольнити запити власника.

Також, у випадку ухвалення вищеозначеного законопроєкту, в Україні з'являться інші, незалежні медіа, де буде продумана та налаштована бізнес-модель так, щоб вона працювала в ринкових умовах.

Очільник Мін'юсту наголосив, що зараз незалежним ЗМІ конкурувати з олігархічними вкрай складно, навіть неможливо. Апріорі виграє те медіа, яке умовно має бюджет 100 мільйонів, а не 1 тисячу доларів. Власне, невеличке медіа ніколи не виросте до того, де бюджет кілька мільйонів. По ідеї ситуація має змінитись після застосування цього закону.

Фото зі сторінки Дениса Малюськи у Facebook



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