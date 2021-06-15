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Україна

Україна гідна членства в НАТО, — Зеленський

12:09 15 червня 2021
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який сподівався почути конкретні терміни отримання країною ПДЧ, заявив, що Україна гідна членства в НАТО та повинна перебувати «за одним столом переговорів» з членами Альянсу. Про це очільник держави сказав під час форуму «Україна 30».

За словами президента, Україна багато працювала, щоб перебувати за столом переговорів серед членів НАТО.

«Ми гідні бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить не десь за лаштунками, а за одним столом … Я вважаю, що ми дійсно заслуговуємо бути на одному рівні, ми не повинні проситися. У нас інша політика, вона правильна — внутрішня, міцна позиція щодо поваги до України як до нації. Не всім лідерам подобається така пряма позиція, комусь це не подобається», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент подякував керівництву Альянсу за те, що вони підтвердили рішення від 2008 року. Водночас Зеленський очікував, що на брюссельському саміті буде озвучена більш конкретна перспектива для України.

Президент США Джон Байден, у свою чергу, заявив, що військові дії на території України не є перешкодою для отримання ПДЧ, головна причина — корупція.


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