Податкова амністія для українців: Рада схвалила законопроект

У Верховній Раді, куди з президентським вето повернуто закон про покарання за недостовірне е-декларування, ухвалили закон, яким вносяться зміни до Податкового кодексу — про податкову амністію для українців.

Як повідомляють в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради, ухвалено закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» (5153).

Зазначається, що «одноразове (спеціальне) добровільне декларування» — це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою своїх активів в України або за її межами, якщо вони були одержані за рахунок доходів, що підлягали у момент їхнього нарахування оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки та збори.

Одноразове добровільне декларування запропоновано провести з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. При цьому розмір збору фізична особа має розрахувати сама.

Під податкову амністію не підпадають особи, які з 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні визначені публічні функції (передбачені в пункті 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»), а також особи, у відношенню до яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Об'єктами декларування не можуть бути активи, які знаходяться на рахунках або розташовані чи зареєстровані на території країни, яка визнана державою — агресором.

Збір має бути сплаченим протягом тридцяти календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Нагадаємо, що 15 червня у парламенті склав присягу Василь Вірастюк, який балотувався від партії «Слуга народу» на довиборах на Івано-Франківщини, підсумки яких не могли довго затвердити через судові позови за взаємні звинувачення у фальсифікаціях.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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