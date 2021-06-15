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Україна

«Лазівка для недобросовісних»: Зеленський ветував закон про посилення відповідальності за брехню в деклараціях

10:47 15 червня 2021
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, як і обіцяв раніше, ветував ухвалений Радою закон щодо покарання за брехню у деклараціях про доходи, одне з положень якого надає змогу декларантам не вносити у документ інформацію щодо майна сім'ї.

«Президент ініціював цей проект закону для відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування. Проте під час розгляду вказаного документа у сесійній залі Верховної Ради депутати внесли зміни в порядок декларування відомостей щодо рухомого й нерухомого майна, яке перебуває у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта. Відповідно до поправок, такі об’єкти зазначаються у декларації, якщо члени сім'ї декларанта подали йому відповідну інформацію», — пояснили вето Зеленського в Офісі президента.

Зазначається, що згідно із внесеними правками, декларанта можна притягнути до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об’єктів, про які йому надали відомості члени родини. Адже це дає законодавчу лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени родини нібито не надали їм відповідну інформацію

Закон повернуто до парламенту.

Нагадаємо, що на початку червня парламент ухвалив поправки у законодавство про покарання посадових осіб за брехню в деклараціях про доходи — за внесення недостовірної інформації закон передбачає до двох років позбавлення волі.

Фото Володимира Зеленського із соціальних мереж.

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