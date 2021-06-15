26.83 / 27.06 32.45 / 32.82
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Основна сесія ЗНО завершується тестом з географії: що потрібна знати випускникам

9:00 15 червня 2021
іспит

У вівторок, 15 червня, в Україні закінчується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Сьогодні пройде тест з географії, для проходження якого
зареєструвалися понад 175 тисяч учасників, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Традиційно початок іспиту об 11:00. Допуск учасників до пункту тестування з 9:50 до 10:50. Після цього абітурієнтів вже не будуть пропускати в аудиторію.

Випускникам необхідно мати при собі:
- запрошення-перепустку для участі в ЗНО (роздрукувати документ доведеться самостійно);
- оригінал сертифіката ЗНО;
- паспорт або інший документ, з тієї ж серією та номером, що і в сертифікаті.

В аудиторію дозволяється взяти з собою 2−3 ручки з чорнилом чорного кольору, пляшку з водою без етикетки, засоби індивідуального захисту. Телефони, калькулятори, друкарські й рукописні матеріали потрібно буде залишити в місці, яке вкаже інструктор.

Додаткова сесія ЗНО для тих, хто з поважних причин пропустив основну, стартує 26 червня, а з 1 липня в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів.

У цей день можна буде реєструвати спеціальні електронні кабінети абітурієнтів. Через два тижні після цього університети почнуть приймати заяви й документи.

Нагадаємо, перевірка відповідей ЗНО з української мови та літератури показала досить невтішну картину з грамотністю та інтелектуальним розвитком випускників.

Фото: https://ua.depositphotos.com


72

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вірастюк

Під крики «Ганьба»: Вірастюк склав присягу у Раді

Мурат Налчаджиоглу

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат отримав тортом у обличчя

Віктор Павлік та Катерина Репяхова

«Дуже схожий на мене»: Віктор Павлік прокоментував народження сина

Королева Єлизавета

Палац контратакує: наближені королеви Єлизавети викрили ще одну брехню принца Гаррі та Меган Маркл

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.