Основна сесія ЗНО завершується тестом з географії: що потрібна знати випускникам

У вівторок, 15 червня, в Україні закінчується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Сьогодні пройде тест з географії, для проходження якого

зареєструвалися понад 175 тисяч учасників, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Традиційно початок іспиту об 11:00. Допуск учасників до пункту тестування з 9:50 до 10:50. Після цього абітурієнтів вже не будуть пропускати в аудиторію.

Випускникам необхідно мати при собі:

- запрошення-перепустку для участі в ЗНО (роздрукувати документ доведеться самостійно);

- оригінал сертифіката ЗНО;

- паспорт або інший документ, з тієї ж серією та номером, що і в сертифікаті.



В аудиторію дозволяється взяти з собою 2−3 ручки з чорнилом чорного кольору, пляшку з водою без етикетки, засоби індивідуального захисту. Телефони, калькулятори, друкарські й рукописні матеріали потрібно буде залишити в місці, яке вкаже інструктор.



Додаткова сесія ЗНО для тих, хто з поважних причин пропустив основну, стартує 26 червня, а з 1 липня в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів.

У цей день можна буде реєструвати спеціальні електронні кабінети абітурієнтів. Через два тижні після цього університети почнуть приймати заяви й документи.

Нагадаємо, перевірка відповідей ЗНО з української мови та літератури показала досить невтішну картину з грамотністю та інтелектуальним розвитком випускників.

Фото: https://ua.depositphotos.com







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