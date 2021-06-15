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Україна

Хто стане прессекретарем Зеленського: в списку ОП залишилося чотири прізвища

8:33 15 червня 2021
офіс

Після звільнення Юлії Мендель, місце прессекретаря Зеленського поки порожнє. В Офісі президента розглядали кандидатури понад 10 претендентів.

Зараз у шорт-листі кандидатів залишилося чотири прізвища, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на ОП.

Два прізвища були озвучені. Це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко та ведучий телеканалу «Україна 24» Сергій Нікіфоров.

Дві інші прізвища в ОП поки не назвали.

За словами джерела, остаточне рішення з приводу кандидатури прессекретаря Зеленського очікується найближчим часом.

Нагадаємо, головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва розповіла, що у 2019 році її запрошували працювати прессекретарем Володимира Зеленського. Але журналістка відмовилася, розуміючи, що на цій роботі десь доведеться маніпулювати й брехати.

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