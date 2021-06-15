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Україна

Питання з корупцією не вирішене: Байден сказав, коли Україна отримає ПДЧ в НАТО

7:31 15 червня 2021
Байден

Перешкодою у зближенні України й НАТО та набуття найближчим часом Плану дій для членства в Альянсі (ПДЧ) є корупція, яка процвітає в країні. Про це на брифінгу заявив президент США Джон Байден.

За словами американського лідера, військові дії й захоплення частини української території Росією не є перешкодою. Україна повинна позбутися корупції.

«Моя відповідь — ні. Ось у чому справа: по-перше, потрібно позбавитися корупції, відповідати іншим вимогам, які пред'являються, виконати ПДЧ. Я думаю, що тут поки незрозуміло, яка ситуація», — сказав Байден у відповідь на запитання, чи може війна й окупація перешкодити Україні вступити в НАТО.

Президент США пообіцяв, що його уряд буде робити все можливе, щоб Україна могла чинити опір агресії Росії.

Байден також додав, чи приймуть Україну в НАТО, залежить не від нього, а від усіх країн-членів Альянсу, але Київ повинен їх у цьому переконати, що буде зробити непросто.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував членам НАТО за те, що вони підтвердили рішення 2008 року про надання ПДЧ Україні й Грузії. При цьому глава держави сподівався, що будуть озвучені конкретні терміни наступних кроків Києва щодо вступу країни в Альянс.

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