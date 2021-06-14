Лідери Альянсу на брюссельському саміті НАТО підтвердили свою підтримку територіальної цілісності й суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах.

Така ж заява стосувалася Грузії й Молдови.

У заяві за підсумками саміту закликали Росію вивести війська, які вона розмістила в усіх трьох країнах.

«Ми рішуче засуджуємо та не будемо визнавати незаконну й нелегітимну анексію Криму Росією й засуджуємо його тимчасову окупацію … Недавнє масове нарощування військових і техніки біля кордонів України ще більше посилило напруженість й загрожує безпеці країни. Ми закликаємо Росію припинити своє військове нарощування та припинити обмеження судноплавства в частинах Чорного моря. Ми також закликаємо Росію припинити перешкоджати доступу до Азовського моря та українських портів», — наголошується в заяві.

Лідери країн Альянсу закликали виконувати Мінські угоди й підкреслили, що Росія, як підписант Мінських угод, несе в цьому відношенні значну відповідальність.

Росія також повинна припинити розпалювати конфлікт на Донбасі, надавати фінансову й військову підтримку бойовикам.

Крім того, закликали Росію скасувати визнання Абхазії та Південної Осетії як незалежних держав, припинити мілітаризацію цих регіонів й спроби примусово відокремити їх від решти Грузії.



Лідери країн НАТО заявили, що вони відкриті для змістовного діалогу з Росією та взаємодії з метою уникнення ескалації.

«Ми будемо продовжувати концентрувати наш діалог з Росією на найважливіших питаннях, з якими ми стикаємося. Конфлікт в Україні й навколо неї, в нинішніх обставинах, є першою темою нашого порядку денного», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, на пресконференції за підсумками саміту НАТО генсек Єнс Столтенберг заявив, що НАТО надасть Україні допомогу зі вступом до Альянсу.

У спільному інтерв'ю Reuters, Associated Press і Agence France-Presse президент Зеленський заявив, що хотів би почути чітку однозначну відповідь про можливість надання Україні ПДЧ від президента США Джо Байдена.

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