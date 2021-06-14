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Україна

Україна увійде в НАТО по ПДЧ — комюніке брюссельського саміту Альянсу

19:41 14 червня 2021
НАТО

За підсумками брюссельського саміту НАТО лідери Альянсу оголосили, що Україна увійде до НАТО по Плану дій щодо членства (ПДЧ), про необхідність надання якого заявляв президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє Альянс.

«Ми підтверджую рішення, прийняте в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, в тому, що Україна стане членом Альянсу, і при цьому План дій щодо членства буде невід'ємною частиною цього процесу; ми підтверджуємо всі елементи цього рішення», — сказано в комюніке.

Передбачається, що Україна повинна рухатися до членства в НАТО шляхом виконання річних національних програм.

ПДЧ — програма дій для країн кандидатів в члени організації.

Раніше експерт висловив припущення, які дії Зеленського привели до того, що Байден подзвонив йому.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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