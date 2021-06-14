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Україна

ПДЧ у НАТО для України: Зеленський хоче почути чітку відповідь від Байдена

19:04 14 червня 2021
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський чекає однозначної відповіді від президента США, чи буде надано Україні ПДЧ. Про це він заявив в спільному інтерв'ю Reuters, Associated Press і Agence France-Presse, повідомляє Офіс президента.

Володимир Зеленський заявив, що хоче почути по Плану дій щодо членства в НАТО для України чітке «так» або «ні» від президента США Джо Байдена.

«Ми повинні отримати чіткі дати та ймовірність цього для України», — сказав він і зазначив, що РФ накопичила додаткові війська і військову техніку біля кордонів.

Зеленський також закликав США надати економічну підтримку Україні.

Раніше президент України сказав, коли різко зросте небезпека провокацій з боку РФ.

Фото: Офіс президента України

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