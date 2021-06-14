У зоні ООС розмінували майже 2 гектари території

Піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 2 гектари території в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомили в штабі ООС.

Піротехніки виявили й передали на знищення 84 вибухонебезпечних предмета.

За даними ООН, Донбас стає одним з найбільш замінованих регіонів у світі. На думку експертів, на його повне розмінування знадобиться понад 10 років.

У зведеннях ООС часто проходять повідомлення про підрив військових на невідомих вибухових пристроях.

Так, тиждень тому на міні підірвався український боєць. Військовослужбовцю надали необхідну медичну допомогу й доставили в госпіталь.

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