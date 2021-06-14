«Проводили навчання на своїй території»: Путін прокоментував стягування російських військ до кордону з Україною

Нарощування військ та техніки на українсько-російському кордоні, яке почалося навесні цього року, президент РФ Володимир Путін пояснив військовими навчаннями. Так очільник Кремля відповів на запитання журналіста телекомпанії NBC Кіра Сіммонса: для чого це було зроблено? Текст інтерв'ю опублікований на сайті Кремля.



Путін сказав, що ВС Росії проводили планові навчання на своїй території — на півдні, Далекому Сході, на півночі, в Арктиці.

На уточнююче запитання Сіммонса: взяв би Путін зобов'язання більше не направляти російських військовослужбовців на суверенну територію України, президент РФ знову наполягав на «навчаннях на своїй території».



«Послухайте мене, хіба ми говорили про те, що збираємося направляти якісь наші збройні формування кудись? Ось Ви говорите: а зараз ви могли б? Ми проводили навчання на своїй території», — сказав Путін, додавши, що це була реакція на дії сил НАТО.



Він також нагадав, що під час російських навчань США проводили свої тренування на Алясці, на які нібито Кремль навіть уваги не звернув.

У відповідь американський журналіст уточнив, що навчання США — це відповідь на дії й навчання Росії.

«Ваше протистояння з НАТО багато в чому навіть погіршило ситуацію, і НАТО свого роду грає в оборону», — сказав Сіммонс.

На що Путін заперечив, що ще при Горбачові було обіцяно, що НАТО не буде розширюватися на схід. А вже є дві хвилі розширення.

Крім того, очільник Кремля поскаржився, що це була усна домовленість.

«Ви молодець! Правильно, обдурили дурника на чотири кулачка — у нас так в народі кажуть. Треба все закріплювати на папері», — сказав Путін журналісту.

Президент Росії згадав, що СРСР вивів всі свої війська зі Східної Європи. При цьому, за його словами, отримав інфраструктуру НАТО біля своїх кордонів.

Нагадаємо, напруженість на кордонах України зберігається. Про це президент Зеленський заявив під час недавньої зустрічі з делегацією Конгресу США. За його словами, Кремль практично не відвів війська від українського кордону, відійшли всього 10 тисяч російських військових.

Зараз на окупованому Донбасі спостерігається концентрація російських військ. У Криму Росія збільшила кількість літаків й військової техніки.

фото http://kremlin.ru/

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