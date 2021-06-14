Одній з груп пенсіонерів можуть підвищити виплати найближчим часом: комітет Ради ухвалив важливе рішення

Пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції можуть підвищити вже найближчим часом.

Так, Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту прийняти у другому читанні законопроект № 4555, який передбачає збільшення виплат.

У комітеті відзначили, що текст законопроекту був доопрацьований з урахуванням позицій всіх зацікавлених сторін. «Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до редакції проекту у першому читанні, пенсії ліквідаторам 1 групи інвалідності, які сьогодні у середньому отримують 12 270 грн, будуть підвищені до 16 080 грн. Пенсіонерам з числа учасників-ліквідаторів другої групи інвалідності — з 10 967 до 12 987 грн, для третьої — з 8 129 до 8 917 грн. Таке підвищення може торкнуться близько 39,5 тисячі пенсіонерів.

Як відомо, на початку квітня Конституційний суд визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців. А на початку травня у парламенті створили робочу групу для доопрацювання закону.

Нагадаємо, що нещодавно міністр соціальної політики Марина Лазебная заявила про чотири варіанти підвищення пенсій військовослужбовцям, які розглядає Кабмін.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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