Дороги розвезло, а море окупували водорості: у Кирилівці затягується старт курортного сезону

На узбережжях Чорного та Азовського морів, де звикли відпочивати українці, погода нині «радує» дощами — зокрема, у курортній Кирилівці опади вплинули на старт сезону відпусток.

Як повідомляє «РІА Мелітополь», відпочиваючих на пляжах і на базах відпочинку поки що мало. Через дощі грунтові дороги між пансіонатами розвезло, а в море вже з'явилися водорості.

Причому водоростей місцями так багато, що відпочиваючим доводиться шукати місце заходу у море, щоб скупатися. Хоча сама вода все ще прохолодна.

Схожа картина і у Бердянську, де, як стверджують журналісти, водорості буквально заполонили узбережжя.

Про те, в яку суму виллється відпустка в Одесі або у сусідній з обласним центром Затоці, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з сайту «РІА Мелітополь», веб-камера в Кирилівці.

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