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Україна

Хто найбільший власник землі в Україні: розповів міністр агрополітики Лещенко

12:48 14 червня 2021
Земля, краєвид

Як не дивно, але у нас найбільший олігарх — український чиновник. Таке переконання висловив «ФАКТАМ» в ексклюзивному інтерв'ю, яке буде опубліковано незабаром, міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

За словами міністра, саме український чиновник протягом 20 років працює на різну владу і через механізми безоплатної приватизації акумулює землю і формує наділи по всій країні використовуючи так звані «сітки». За допомогою яких землю оформляли на родичів, близьких людей, перереєстровували та формували цілі такі кластери.

— Наш аналіз показує, що з 10 млн га державних земель України 5 млн га перейшло в приватну власність. Ось такі наслідки дії мораторію, — зазначає Роман Лещенко.

Також високопосадовець додає — це велика проблема, оскільки землі, про які йдеться, вийшли з держвласності завдяки механізму безоплатної приватизації. Розпоряджались нею українські чиновники.

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Натомість міністр розвіює міф, начебто всі українські землі поділені між олігархами. За його словами, у нас налічується понад 10 олігархів, якщо оцінювати їх за критеріями, названими президентом. А в Україні земель сільськогосподарського призначення понад 42 млн га. Здебільшого, найбагатші люди України управляють так званими агрохолдингами та господарюють на землі, яку вони орендують (їх ще називають латифундії) в обсязі 100−200 тис. га. Найбільший в Україні агрохолдинг орендує 500 тис. га.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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