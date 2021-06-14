Дуже сильний крок: Ілларіонов розповів, які дії Зеленського змусили Байдена зателефонувати йому

Інтерв'ю президента України Володимира Зеленського американській медіакомпанії стало правильним ходом у відносинах із владою США, вважає Андрій Ілларіонов, колишній радник президента РФ Володимира Путіна. Про це він заявив в ефірі на телеканалі «Україна 24».

«Володимир Зеленський зробив дуже сильний крок, коли дав інтерв'ю такому інформаційному порталу, як Axios, одним з керівників якого є дружина Блінкена. Це інтерв'ю дуже уважно прочитали у всіх інститутах американської влади. І це інтерв'ю змусило Байдена зателефонувати Зеленському. В результаті цього вже другого телефонного дзвінка українська сторона домоглася кількох важливих речей», — стверджує Ілларіонов.

Як повідомлялося раніше, МЗС України анонсував, що зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом відбудеться в кінці липня.

Фото: Вікіпедія

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