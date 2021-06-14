Доведеться летіти з Греції: онуку Чапкіса звістка про смерть дідуся застала на острові у Егейському морі

Онука померлого 13 червня хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик, яку родичі вважають «копією» хореографа в молодості, до вчорашнього дня перебувала на грецькому острові Міконос.

У своєму останньому пості в Instagram дівчина опублікувала вітання фоловерам з неділею та побажала їм гарного настрою. Звичайно, вона ще не знала про те, що ввечері сім'я дізнається про страшну звістку.

Вірогідно, Анна поспішить на похорон Григорія Миколайовича, якого вона дуже любила, і найближчим часом прибуде до Києва, що зробити у нинішній ситуації з заборонами буде не дуже просто.

Нагадаємо, що актриса і модель Анна Сафрончик народилася у Києві, з юних років займалася творчістю та відвідувала різні гуртки, а також художню школу. Її батьки — тенор Євген Сафрончик і балерина Лілія Чапкіс (обидва були солістами національного театру опери та балету ім. Шевченка).

В Італію сімейство емігрувало, коли дівчинці було 13 років. Там Анна відразу ж перемогла у конкурсі дитячого календаря у місті Ареццо, у 1998 році стала «Міс Тоскана», а у 2000 році дебютувала в кіно у фільмі «Ласкаво просимо, Албанія», де її партнером був Джанкарло Джанніні. З того часу вона активно знімається.

Раніше син хореографа, Грег Чапкіс, розповів, що причиною смерті його батька став не коронавірус, а вік — Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя. Грег планує прилетіти в Україну з США. Дата похорону поки що не відома.

Зірки шоу-бізнесу приносять співчуття родині хореографа і згадують Григорія Чапкіса добрими словами.

Згадав про народного артиста України і президент Володимир Зеленський: «Для мене Григорій Миколайович — назавжди! Як і його слова: „Треба рухатися до останнього подиху“. Раджу не забувати цю фразу всім нам».

Фото Анни Сафрончік з соціальних мереж.

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