COVID-вакцинація «забуксувала»: у неділю в Україні зробили менше щеплень, ніж напередні

За минулу добу, неділю, 13 червня, в Україні вакцинували 22 219 осіб, а напередодні медики зробили щеплення 34 870 українцям.

Як повідомляють у МОЗ, у неділю по одній дозі отримали 20 327 громадян, повністю імунізовані 1 892 особи.

У вихідний день працювали 205 пунктів щеплення та 162 мобільні бригади медиків.

«Станом на понеділок, 14 червня, до списку очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 686 852 людини», — додали у МОЗ.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин заявляв, що восени в країні може початися нова хвиля COVID-19, проте, на його думку, вона може бути помірною.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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