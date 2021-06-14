COVID-вакцинація «забуксувала»: у неділю в Україні зробили менше щеплень, ніж напередні
За минулу добу, неділю, 13 червня, в Україні вакцинували 22 219 осіб, а напередодні медики зробили щеплення 34 870 українцям.
Як повідомляють у МОЗ, у неділю по одній дозі отримали 20 327 громадян, повністю імунізовані 1 892 особи.
У вихідний день працювали 205 пунктів щеплення та 162 мобільні бригади медиків.
«Станом на понеділок, 14 червня, до списку очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 686 852 людини», — додали у МОЗ.
Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин заявляв, що восени в країні може початися нова хвиля COVID-19, проте, на його думку, вона може бути помірною.
Фото: https://ua.depositphotos.com.56
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter