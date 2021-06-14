Ціни кусаються: у скільки українцям обійдеться відпочинок в Одесі і Затоці

У скільки обійдеться відпочинок на популярних серед українців Одесі і сусідній Затоці, з'ясували журналісти КП в Україні.

Житло в Одесі можна орендувати в готелях, хостелах, базах відпочинку, квартирах, будинках і приватному секторі.

Ніч в готелі «потягне» в 1500 — 3500 гривень, але можна знайти номери і за 5000, і за 10 000 на добу.

Квартири в Одесі коштують від 800 до 1800 гривень за ніч.

Також є варіанти проживання в хостелі, де є номери з великою кількістю ліжок і сімейні номери з двоспальним ліжком. За ліжко-місце в загальному номері потрібно віддати від 250 до 400 гривень, а за невеличкий окремий номер — від 700 до 900 гривень.

А ось дачний пансіонат в Одесі у самого моря пропонує номери від 150 гривень за людину.

Затока і Кароліно-Бугаз поруч з Одесою обійдуться дешевше. Там кімнати в приватному секторі, і номери зі зручностями на поверсі в невеликих готелях здають за 200−250 гривень з людини.

Шикарний будинок з трьома кімнатами, кухнею, двома санвузлами і всією необхідною технікою в високий сезон в Затоці можна орендувати за 120 доларів.

А гостьові будинки пропонують номери від 1100 до 4000 гривень на добу в залежності від кількості спальних місць і розташування будинку.

Читайте також «Кирилівка, Затока, Скадовськ: як відпочивається туристам на пляжах популярних курортів».

416

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter