Легендарний хореограф і суддя популярних шоу: чим запам'ятається українцям Григорій Чапкіс

Відомий хореограф, народний артист України Григорій Чапкіс, якого не стало 13 червня на 92-му році життя, запам'ятається шанувальникам не тільки як танцюрист-віртуоз, а й людина з невгамовною енергією, навколо якого, за його власними словами, «всі відразу починали танцювати» .



Григорій Миколайович Чапкіс народився 24 лютого 1930 року у Кишиневі. Сім'я була багатодітною і, звичайно ж, великого достатку не було. В одному з інтерв'ю «ФАКТАМ» хореограф зізнавався, що був в дитинстві жебраком: «Перше взуття — сандалики — надів у сім років, вперше спав у ліжку — у 13, а до цього на підлозі або на саморобних нарах… Але вважав, що я щасливий! Для песимістичних думок навіть часу не було — я завжди був зайнятим».

Майбутній народний артист України почав професійну кар'єру у 16 років — він став танцювати у Державному ансамблі пісні і танцю України (зараз Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені П. Вірського).

Хореограф згадував, що за рік до того, як він став професійним танцюристом, йому довелося виступати у Кремлі — тоді він був учасником ансамблю пісні і танцю товариства «Трудові резерви». На концерті була присутня вся радянська «верхівка» на чолі зі Сталіним, який «однією рукою зняв» його зі сцени, подарував годинник і «поставив назад».

Була у його житті зустріч і з в'єтнамським лідером Хо Ши Міном. «Після концерту мене з Вірським запросили на урочисте прийняття. Я у той час був парторгом ансамблю. Хо Ши Мін нас щедро пригощав, а сам до їжі не торкався. Ми здивувалися, запитали, чому він не їсть. Знаєте, що відповів? „Я їм двісті грамів рису на день, як мій народ“. Це мене вразило», — розповідав Григорій Чапкіс.

За 26 років роботи у ансамблі Вірського Чапкіс був задіяний майже у всіх його хореографічних постановках, брав участь у 70 зарубіжних гастрольних поїздках. І за цей час, за його визнанням, не раз перебував «між життям та смертю». Так, наприклад, коли артисти повинні були летіти на гастролі з Америки до Канади, до них у багаж підклали вибухівку. Однак рейс скасували через погану погоду, і вони були змушені їхати машинами. У дорозі величезний фургон з реквізитом вибухнув.

«Ми втратили костюми, музичні інструменти. Артисти рилися у попелі в надії, що хоч щось вціліло. Нічого! Я знайшов лише фрагмент програми з фотографією Вірського. Обтрусивши з портрета попіл, вставив його у рамку та приніс Вірському: «Пал Палич, ви повстали з попелу! Ось подивіться», — згадував хореограф.

Тоді, за словами Чапкіса, Вірський не зміг стримати сліз і подарував хореографу своє сомбреро зі словами: «Це тобі, Гриша! Згадаєш цей день». З капелюхом Чапкіс не розлучався понад півстоліття.

Георгій Чапкіс був серед відомих людей, які відповідали на анкету «ФАКТІВ». Так, відповідаючи на питання про те, щаслива він людина і що для нього щастя, він сказав: «Щастя — коли вранці хочеться на роботу, а ввечері — додому. Я людина щаслива».

А працював він багато і з задоволенням. Так, влітку 2020 року хореограф вдруге став суддею «Танців з зірками». На той час 90-річний танцюрист був найстарішим суддею серед адаптації формату шоу Strictly Come Dancing у світі.

Життєлюб Григорій Чапкіс був одружений чотири рази. З четвертою дружиною, Людмилою, яку він називав Мілою, вони одружилися в 2020 році, коли хореографу було 90 років, а його обраниці — 38.

Ось що розповідав хореограф про їх випадкове знайомство: «Ми зустрілися у магазині. Я закашлявся. А вона простягнула мені цукерку від кашлю: «Візьміть — вам відразу стане легше». Дала кілька порад. Я подякував їй, простягнув свою візитку і пожартував: «Раптом ви захочете танцювати». Ми розлучилися. Навіть не знав, як її звати. А наступного ранку дзвінок: «Григорій Миколайович, добрий ранок!» Я навіть не зрозумів, хто це. Вона нагадала про вчорашню зустріч і запитала: «А ви не забули випити таблетку від кашлю?»

Взимку 2020 і 2021 року знаменитий хореограф багато хворів, кілька разів потрапляв до лікарні. Він тоді зізнавався, що боїться смерті. «Закашлявся — і перша думка: смерть йде. Я відкриваю вікна і починаю ходити. Мені страшно. Найбільше мене чіпляє цей страх смерті», — говорив Григорій Чапкіс.

Син хотерграфа Грег повідомив, що причиною смерті Григорія Чапкіса булв не коронавірус, а вік. Він розповів, що збирається прилетіти в Україну на похорон батька, поруч з яким до останніх хвилин знаходилася його дружина, Людмила.

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter